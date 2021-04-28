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Дмитрий Гордон. Зачем Путину Киев 28.04.2021

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Дмитрий Гордон 28.04.2021. Зачем Путину Киев
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Дмитрий Гордон - Зачем Путину Киев (28 Апреля 2021)

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Дмитрий Гордон
Дмитрий Гордон
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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Дмитрий Гордон

Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".


- о встрече с Сейсембаевым и Сержаном Жумашевым
- о конфетах «Гордон в шоколаде»
- о Нагиеве
- об интервью с блогерами
- об отводе российских войск от границы с Украиной
- о встрече Зеленского с Путиным
- почему не осуществился план «Новороссия»
- зачем Путину Киев?
- что будет на переговорах Путина с Зеленским
- о взрыве склада боеприпасов в Чехии и поведении НАТО
- о Казахстане
- каким должен быть закон о деолигархизации
- о зарплатах для министров
- разговор с Сейсембаевым: коррупция, почему перестал быть партнером Саакашвили, при каких условиях Зеленскому стоит встречаться с Путиным, каким видит закон о деолигархизации, как вернуть украденные деньги в бюджет Украины, исчезнут ли наличные деньги, во что инвестировать украинцам, три бизнес-рекомендации от Сейсембаева 
- о криптовалюте
- об интервью с Путиным, о Билецком и Юрии Шевчуке
- сколько заплатил бы за интервью с Дуровым и Маском
- почему у Гордона нет банковской карты.

 

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