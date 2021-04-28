Дмитрий Гордон в программе "Время Голованова" на канале "Украина 24".



- о встрече с Сейсембаевым и Сержаном Жумашевым

- о конфетах «Гордон в шоколаде»

- о Нагиеве

- об интервью с блогерами

- об отводе российских войск от границы с Украиной

- о встрече Зеленского с Путиным

- почему не осуществился план «Новороссия»

- зачем Путину Киев?

- что будет на переговорах Путина с Зеленским

- о взрыве склада боеприпасов в Чехии и поведении НАТО

- о Казахстане

- каким должен быть закон о деолигархизации

- о зарплатах для министров

- разговор с Сейсембаевым: коррупция, почему перестал быть партнером Саакашвили, при каких условиях Зеленскому стоит встречаться с Путиным, каким видит закон о деолигархизации, как вернуть украденные деньги в бюджет Украины, исчезнут ли наличные деньги, во что инвестировать украинцам, три бизнес-рекомендации от Сейсембаева

- о криптовалюте

- об интервью с Путиным, о Билецком и Юрии Шевчуке

- сколько заплатил бы за интервью с Дуровым и Маском

- почему у Гордона нет банковской карты.

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