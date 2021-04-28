Открытый эфир - Провокация на Пасху и как Киев пытался Берлин обхитрить (27 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников
Еще
- Масштабная провокация на Пасху: по информации автора самого загадочного паблика «Джокер ДНР», Киев планирует теракт против мирных жителей Юго-Востока Украины во время православного праздника.
- Оружейный скандал, или как Киев пытался Берлин обхитрить: немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung прознала, что Украина хочет купить у Германии вооружение для атаки в Донбассе.
- «Враг государства»: сенат Чехии готов обвинить президента Милоша Земана в госизмене только потому, что он назвал обвинения в адрес России в подрыве складов с боеприпасами в 2014 году несерьезными.
- Дави на газ: правда ли, что дипвойна, объявленная Чехией России, всего лишь прелюдия в череде будущих провокаций, направленных против строительства «Северного потока - 2»?
- Восточный рубеж: 3 мая США начнут на Аляске крупнейшие за всю историю учения вблизи российских границ под названием «Северный край - 21». В них будут задействованы 15 тысяч военных, около 240 различных летательных аппаратов, а также атомный авианосец «Теодор Рузвельт».
Смотрите онлайн Открытый эфир Провокация на Пасху и как Киев пытался Берлин обхитрить (27 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.