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Открытый эфир. Провокация на Пасху и как Киев пытался Берлин обхитрить 27.04.2021

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Открытый эфир 27.04.2021. Провокация на Пасху и как Киев пытался Берлин обхитрить
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Открытый эфир - Провокация на Пасху и как Киев пытался Берлин обхитрить (27 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Масштабная провокация на Пасху: по информации автора самого загадочного паблика «Джокер ДНР», Киев планирует теракт против мирных жителей Юго-Востока Украины во время православного праздника.

 

- Оружейный скандал, или как Киев пытался Берлин обхитрить: немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung прознала, что Украина хочет купить у Германии вооружение для атаки в Донбассе.

 

- «Враг государства»: сенат Чехии готов обвинить президента Милоша Земана в госизмене только потому, что он назвал обвинения в адрес России в подрыве складов с боеприпасами в 2014 году несерьезными.

 

- Дави на газ: правда ли, что дипвойна, объявленная Чехией России, всего лишь прелюдия в череде будущих провокаций, направленных против строительства «Северного потока - 2»?

 

- Восточный рубеж: 3 мая США начнут на Аляске крупнейшие за всю историю учения вблизи российских границ под названием «Северный край - 21». В них будут задействованы 15 тысяч военных, около 240 различных летательных аппаратов, а также атомный авианосец «Теодор Рузвельт».

 

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Комментариев: 1
татьяна
28 Апреля 2021, 11:50
мне кажется, УКРАИНА ГОТОВА К ВОЙНЕ.Вопрос в дате. Зеленский знает об этом и пытается "предотвратить ее" встречей с Путиным.,не понимая,что Россия не может предать Донбас и ничем помочь ему не может.Все должен делать сам. Потом скажет- ну я же пытался встретиться с Путиным.
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