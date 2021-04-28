Открытый эфир. Борьба за Арктику и кому принадлежали бомбы в Чехии 21.04.2021

- Масштабная провокация на Пасху: по информации автора самого загадочного паблика «Джокер ДНР», Киев планирует теракт против мирных жителей Юго-Востока Украины во время православного праздника.

- Оружейный скандал, или как Киев пытался Берлин обхитрить: немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung прознала, что Украина хочет купить у Германии вооружение для атаки в Донбассе.

- «Враг государства»: сенат Чехии готов обвинить президента Милоша Земана в госизмене только потому, что он назвал обвинения в адрес России в подрыве складов с боеприпасами в 2014 году несерьезными.

- Дави на газ: правда ли, что дипвойна, объявленная Чехией России, всего лишь прелюдия в череде будущих провокаций, направленных против строительства «Северного потока - 2»?

- Восточный рубеж: 3 мая США начнут на Аляске крупнейшие за всю историю учения вблизи российских границ под названием «Северный край - 21». В них будут задействованы 15 тысяч военных, около 240 различных летательных аппаратов, а также атомный авианосец «Теодор Рузвельт».

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