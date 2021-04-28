«Предлагали отречься»: Леонид Гозман о том, как полиция пыталась договориться с ним в участке

Как вычисляли тех людей, которые выходили на акции протеста 21 апреля в поддержку Алексея Навального? Были ли задействованы для этого камеры наблюдения, установленные городской администрацией Москвы? Обсудили это с Саркисом Дарбиняном, партнером Digital Rights Center и сооснователем «Роскомсвободы».

По его словам, камеры наблюдения могут использоваться властями для подавления движения за гражданские свободы. Дарбинян считает, что полицейские используют все способы, чтобы усилить слежку за теми, кто вышел протестовать.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Город напичкан камерами видеонаблюдения»: как полицейские вычисляют участников акции (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.