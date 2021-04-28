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Дождь. «Город напичкан камерами видеонаблюдения»: как полицейские вычисляют участников акции 28.04.2021

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Телеканал Дождь 28.04.2021. «Город напичкан камерами видеонаблюдения»: как полицейские вычисляют участников акции
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Телеканал Дождь - «Город напичкан камерами видеонаблюдения»: как полицейские вычисляют участников акции (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Как вычисляли тех людей, которые выходили на акции протеста 21 апреля в поддержку Алексея Навального? Были ли задействованы для этого камеры наблюдения, установленные городской администрацией Москвы? Обсудили это с Саркисом Дарбиняном, партнером Digital Rights Center и сооснователем «Роскомсвободы».

 

По его словам, камеры наблюдения могут использоваться властями для подавления движения за гражданские свободы. Дарбинян считает, что полицейские используют все способы, чтобы усилить слежку за теми, кто вышел протестовать.

 

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