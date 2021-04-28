Соловьёв LIVE - Александр Маршал. Дмитрий Куликов. Дом Культуры (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
Ведущие: Владимир Соловьёв
"СМИ попадут под статью". Штабы ФБК прекратили работу, к корреспонденту "Дождя" пришла полиция
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Это - "Дом культуры"! В нашей музыкальной студии - Дмитрий Куликов.
В гостях - музыкант Александр Маршал. О поездке в Америку, о группе Gorky Park и взгляд на события, происходящие сегодня в мире - все в нашем эфире.
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