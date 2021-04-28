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Соловьёв LIVE. Александр Маршал. Дмитрий Куликов. Дом Культуры 28.04.2021

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Соловьёв LIVE 28.04.2021. Александр Маршал. Дмитрий Куликов. Дом Культуры
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Соловьёв LIVE - Александр Маршал. Дмитрий Куликов. Дом Культуры (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Это - "Дом культуры"! В нашей музыкальной студии - Дмитрий Куликов.

В гостях - музыкант Александр Маршал. О поездке в Америку, о группе Gorky Park и взгляд на события, происходящие сегодня в мире - все в нашем эфире.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Александр Маршал. Дмитрий Куликов. Дом Культуры (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

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