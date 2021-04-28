В предчувствии войны. За оппозицию взялись всерьез. Наши с Борисом Якеменко

Это - "Дом культуры"! В нашей музыкальной студии - Дмитрий Куликов.

В гостях - музыкант Александр Маршал. О поездке в Америку, о группе Gorky Park и взгляд на события, происходящие сегодня в мире - все в нашем эфире.

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Александр Маршал. Дмитрий Куликов. Дом Культуры (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.