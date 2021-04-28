Владимир Зеленский выступил с новой инициативой. Он предложил Владимиру Путину провести встречу в Ватикане. Святой престол, по мнению украинского президента, будет идеальным местом для разговора о мире на Донбассе, а идеальным посредником на переговорах станет Папа Римский. Было ли это приглашение официальным и захочет ли Ватикан принять такую встречу пока неизвестно.

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