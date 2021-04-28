60 минут - По горячим следам (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов
60 минут. Вечерний выпуск. Зеленский выступил за "модернизацию" минских соглашений 27.04.2021
60 минут. Вечерний выпуск. Зеленский, похоже, созрел для встречи с президентом России 26.04.2021
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Владимир Зеленский выступил с новой инициативой. Он предложил Владимиру Путину провести встречу в Ватикане. Святой престол, по мнению украинского президента, будет идеальным местом для разговора о мире на Донбассе, а идеальным посредником на переговорах станет Папа Римский. Было ли это приглашение официальным и захочет ли Ватикан принять такую встречу пока неизвестно.
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