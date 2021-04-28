Вечер с Соловьевым. Шахназаров: мы часто наблюдаем, как поручения президента не исполняются

Проект "Украина" в 2014 году был сконструирован американцами многофункциональным. Он одновременно – антироссийский и антиевропейский. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Попытки Зеленского сделать «минский формат» гибким направлены не только на то, чтобы саботировать минские договоренности. Это, прежде всего, пощечина европейцам – Меркель и Макрону, пояснил эксперт.

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