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Вечер с Соловьевым. Виктор Баранец: в России объявление "красных линий" идет только на словах

Политика Украины в отношении минских соглашений привела к весьма "пикантной ситуации". Российская сторона и страны-гаранты давно заявляют, что соглашения должны быть выполнены. Теперь даже Госдеп США говорит о том же. А те, кто должен их выполнять, не собираются этого делать. Вместо реальных шагов к миру, украинская сторона обвиняет во всем РФ и республики Донбасса, с которыми вообще не хочет общаться.

Как подчеркнул в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" советник главы ЛНР по внешним связям Родион Мирошник, невозможно договориться со стороной конфликты, если пытаться создавать параллельный формат. Поэтому, считает эксперт, пришло время РФ применить свои рычаги воздействия на ситуацию в Донбассе.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Мирошник: РФ должна применить свои рычаги воздействия на ситуацию в Донбассе (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.