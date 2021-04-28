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В России началась третья волна коронавируса, свидетельствуют данные неофициальной правительственной статистики, сообщает Bloomberg со ссылкой на два осведомленных источника. По их словам, оптимистичные оценки ситуации с коронавирусом Кремлем привели к низкому спросу на вакцину и тому, что россияне больше не боятся вируса.



В Кремле отрицают информацию о начале третьей волны коронавируса в России, о чем ранее сообщало агентство Bloomberg со ссылкой на неофициальную правительственную статистику. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что «никакой второй бухгалтерии нет и быть не может», передает корреспондент Дождя.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что его встречу с президентом России Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь Третья волна ковида в России? Зеленский предложил Путину встречу в Ватикане (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.