У Моргенштерна вовсе-то не печёт от гнева россиян и решения ФАС

Иностранные аудиторы из компаний «большой четвёрки» много лет играли роль одной из «закладок», унаследованных Россией от периода дикого ельцинизма. Трудно недооценить ущерб, который доступ заграничных аудиторов к отечественным финансовым документам наносил государственным интересам, включая национальную безопасность. Теперь этому положат конец – правительство приняло соответствующее постановление.

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