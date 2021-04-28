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Политическая Россия. Хроники "криптоколонии": Россия выгоняет иностранных аудиторов 28.04.2021

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Политическая Россия 28.04.2021. Хроники "криптоколонии": Россия выгоняет иностранных аудиторов
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Политическая Россия - Хроники "криптоколонии": Россия выгоняет иностранных аудиторов (28 Апреля 2021)

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Политическая Россия
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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Иностранные аудиторы из компаний «большой четвёрки» много лет играли роль одной из «закладок», унаследованных Россией от периода дикого ельцинизма. Трудно недооценить ущерб, который доступ заграничных аудиторов к отечественным финансовым документам наносил государственным интересам, включая национальную безопасность. Теперь этому положат конец – правительство приняло соответствующее постановление.

 

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