Ток-шоу "Межа". Годовщина аварии на ЧАЭС. Что нас ждет дальше

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1

Аналітичний огляд найважливіших подій дня

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2

– Атаманюк Юрій, економіст

– Гнатуш Андрій, експерт у галузі енергетики і ЖКГ

– Плачков Іван, екс-міністр палива та енергетики

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3

– Скорик Микола, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"

– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу"

Обговорювані теми:

– Міжнародний день безпеки праці: пенсії, безробітні

– Пандемія ковіду в Україні: локдаун, ковідний фонд та вакцинація

– Зеленський заявив про необхідність оновити «Мінськ» і розширити «Нормандський формат»

– Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Ватикані.

Смотрите онлайн НАШ Марафон. Политический пинг-понг Зеленского и Путина. Тотальная бедность (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.