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НАШ. Марафон. Политический пинг-понг Зеленского и Путина. Тотальная бедность 28.04.2021

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НАШ 28.04.2021. Марафон. Политический пинг-понг Зеленского и Путина. Тотальная бедность
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НАШ - Марафон. Политический пинг-понг Зеленского и Путина. Тотальная бедность (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.

 

15.00-15.45 ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших подій дня

15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Атаманюк Юрій,  економіст   
– Гнатуш Андрій, експерт у галузі енергетики і ЖКГ 
– Плачков Іван, екс-міністр палива та енергетики 

17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
– Скорик Микола, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"   
– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу"  

 

Обговорювані теми:
– Міжнародний день безпеки праці: пенсії, безробітні 
– Пандемія ковіду в Україні: локдаун, ковідний фонд та вакцинація
– Зеленський заявив про необхідність оновити «Мінськ» і розширити «Нормандський формат»
– Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Ватикані.

 

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