НАШ - Марафон. Политический пинг-понг Зеленского и Путина. Тотальная бедность (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
Марафон. СБУ расследует Харьковские соглашения. Диссертация Кивы. Переговоры Путина с Зеленским
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “МАРАФОН” з Артемом Нікіфоровим і Ольгою Веремій.
15.00-15.45 ЧАСТИНА 1
Аналітичний огляд найважливіших подій дня
15.45-17.15 ЧАСТИНА 2
– Атаманюк Юрій, економіст
– Гнатуш Андрій, експерт у галузі енергетики і ЖКГ
– Плачков Іван, екс-міністр палива та енергетики
17.15-18.00 ЧАСТИНА 3
– Скорик Микола, народний депутат України, "Опозиційна платформа - За життя"
– Крейденко Володимир, народний депутат України, фракція "Слуга народу"
Обговорювані теми:
– Міжнародний день безпеки праці: пенсії, безробітні
– Пандемія ковіду в Україні: локдаун, ковідний фонд та вакцинація
– Зеленський заявив про необхідність оновити «Мінськ» і розширити «Нормандський формат»
– Зеленський запропонував Путіну зустрітися у Ватикані.
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