— «Мы уже привыкли, нам уже не страшно», — дети об обстрелах и будущем

— Немецкие марши и гимн Украины в 900 м от линии фронта

— «А что мы можем сделать», — о безысходности в случае наступления и массовом возвращении на родину

— Прямо сейчас обстрелы со стороны Украины

— Воспоминания детей о начале войны

— Бабушка о сгоревших заживо соседях

— Самые сложные бытовые проблемы прифронтовой зоны

— Послания Зеленскому жителей Донбасса

— Ожидания от президентства Зеленского и реальность

— Обстрелов стало больше — участились и удлинились

— «Обещал, а по факту ничего не получилось»

— Кто с кем воюет на Донбассе

— Какой путь урегулирования конфликта

— Снайпер убил 19-летнего внука.

Смотрите онлайн Анатолий Шарий Немецкие марши и снайпер для 19-летнего сына (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.