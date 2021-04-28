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Анатолий Шарий. Немецкие марши и снайпер для 19-летнего сына 28.04.2021

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Анатолий Шарий 28.04.2021. Немецкие марши и снайпер для 19-летнего сына
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Анатолий Шарий - Немецкие марши и снайпер для 19-летнего сына (28 Апреля 2021)

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Анатолий Шарий
Анатолий Шарий
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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Анатолий Шарий

— «Мы уже привыкли, нам уже не страшно», — дети об обстрелах и будущем
— Немецкие марши и гимн Украины в 900 м от линии фронта
— «А что мы можем сделать», — о безысходности в случае наступления и массовом возвращении на родину
— Прямо сейчас обстрелы со стороны Украины
— Воспоминания детей о начале войны
— Бабушка о сгоревших заживо соседях
— Самые сложные бытовые проблемы прифронтовой зоны
— Послания Зеленскому жителей Донбасса
— Ожидания от президентства Зеленского и реальность
— Обстрелов стало больше — участились и удлинились
— «Обещал, а по факту ничего не получилось»
— Кто с кем воюет на Донбассе
— Какой путь урегулирования конфликта
— Снайпер убил 19-летнего внука.

 

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