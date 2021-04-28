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Соловьёв LIVE. «Это тоталитарная секта». Павел Лобков заявил, что его пытаются выгнать с "Дождя" 28.04.2021

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Соловьёв LIVE 28.04.2021. «Это тоталитарная секта». Павел Лобков заявил, что его пытаются выгнать с "Дождя"
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Соловьёв LIVE - «Это тоталитарная секта». Павел Лобков заявил, что его пытаются выгнать с "Дождя" (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Павел Лобков рассказал в прямом эфире "Эха Москвы", что его пытаются выгнать с телеканала "Дождь". Как пишет телеграм-канал Саваничи, журналист сказал, что "Дождь" представляет из себя тоталитарную секту и у них нет никаких свобод – одни методички. Он считает, что "канал превратился в филиал пресс-службы Навального". Причем последняя фраза не вошла в текстовую распечатку "Эха Москвы". И эти люди называют себя журналистами?

 

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