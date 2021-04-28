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Павел Лобков рассказал в прямом эфире "Эха Москвы", что его пытаются выгнать с телеканала "Дождь". Как пишет телеграм-канал Саваничи, журналист сказал, что "Дождь" представляет из себя тоталитарную секту и у них нет никаких свобод – одни методички. Он считает, что "канал превратился в филиал пресс-службы Навального". Причем последняя фраза не вошла в текстовую распечатку "Эха Москвы". И эти люди называют себя журналистами?

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE «Это тоталитарная секта». Павел Лобков заявил, что его пытаются выгнать с "Дождя" (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.