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Дождь. «Теперь решили всех наказать». Участников протестов преследуют новыми методами 28.04.2021

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Телеканал Дождь 28.04.2021. «Теперь решили всех наказать». Участников протестов преследуют новыми методами
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Телеканал Дождь - «Теперь решили всех наказать». Участников протестов преследуют новыми методами (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

В течение недели после митингов 21 апреля в поддержку Алексея Навального в России задержали 115 человек, которые могли в них участвовать, сообщает «ОВД-инфо». С 22 апреля в Москве задержали 58 человек, в Нижнем Новгороде — 11, в Перми и Хабаровске — по 10. В основном на задержанных составляют протоколы по административной статье об участии в несогласованной акции. В качестве доказательств полицейские используют данные камер видеонаблюдения или посты в соцсетях. 
В Москве полицейские чаще всего задерживают людей у их дома.

 

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