В течение недели после митингов 21 апреля в поддержку Алексея Навального в России задержали 115 человек, которые могли в них участвовать, сообщает «ОВД-инфо». С 22 апреля в Москве задержали 58 человек, в Нижнем Новгороде — 11, в Перми и Хабаровске — по 10. В основном на задержанных составляют протоколы по административной статье об участии в несогласованной акции. В качестве доказательств полицейские используют данные камер видеонаблюдения или посты в соцсетях.

В Москве полицейские чаще всего задерживают людей у их дома.

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