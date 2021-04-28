НАШ - Важливе. Зеленський и Путин в Ватикане (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
Марафон. СБУ расследует Харьковские соглашения. Диссертация Кивы. Переговоры Путина с Зеленским
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В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.
Гості студії:
– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Марунич Дмитро, експерт з енергетичних питань;Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;
– Голуб Владислав, народний депутат України VIII скл.;
– Кучеренко Олексій Юрійович, народний депутат України, ВО "Батьківщина";
– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє";
– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання;
– Співак Дмитро, керівник платформи "Національна стратегія розвитку".
Обговорювані теми:
– Зустріч Зеленського і Путіна. У Ватикані?
– Послаблення карантину перед Великоднем — чи не зарано розслаблятися?
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