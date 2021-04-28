Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

НАШ. Важливе. Зеленський и Путин в Ватикане 28.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. НАШ
НАШ 28.04.2021. Важливе. Зеленський и Путин в Ватикане
28.04.2021 28.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 26.04.2021 23.04.2021 23.04.2021
Еще

НАШ - Важливе. Зеленський и Путин в Ватикане (28 Апреля 2021)

19 просмотров
1
0
Поделиться
НАШ
НАШ
Подписаться

Опубликовано: 28 Апреля 2021

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:
– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу";
– Марунич Дмитро, експерт з енергетичних питань;Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;
– Голуб Владислав, народний депутат України VIII скл.;
– Кучеренко Олексій Юрійович, народний депутат України, ВО "Батьківщина";
– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє";
– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання;
– Співак Дмитро, керівник платформи "Національна стратегія розвитку".

 

Обговорювані теми:
– Зустріч Зеленського і Путіна. У Ватикані?
– Послаблення карантину перед Великоднем — чи не зарано розслаблятися?

 

Смотрите онлайн НАШ Важливе. Зеленський и Путин в Ватикане (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу