Важливе. Встреча Зеленского с Путиным. Харьковские соглашения. Кто сдал Крым

В ефірі телеканалу НАШ ток-шоу “ВАЖЛИВЕ” з Максом Назаровим та Ангеліною Пичик.

Гості студії:

– Камельчук Юрій, народний депутат України, фракція "Слуга народу";

– Марунич Дмитро, експерт з енергетичних питань;Василевська-Смаглюк Ольга, народний депутат, фракція «Слуга народу»;

– Голуб Владислав, народний депутат України VIII скл.;

– Кучеренко Олексій Юрійович, народний депутат України, ВО "Батьківщина";

– Поляков Антон, народний депутат України, група "За майбутнє";

– Заружко Валерія, народний депутат України VIII скликання;

– Співак Дмитро, керівник платформи "Національна стратегія розвитку".

Обговорювані теми:

– Зустріч Зеленського і Путіна. У Ватикані?

– Послаблення карантину перед Великоднем — чи не зарано розслаблятися?

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