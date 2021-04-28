Вечер с Соловьевым. Шахназаров: мы часто наблюдаем, как поручения президента не исполняются

Сергей Лавров рассказал в интервью Дмитрию Киселеву, чем нынешняя обстановка в двусторонних отношениях с США хуже даже времен холодной войны, как Россия будет реагировать, если Америка попытается пересечь красные линии, и высказал мнение о том, почему нельзя "выбирать между телевизором и холодильником".

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