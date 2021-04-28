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Интервью с Сергеем Лавровым 28.04.2021

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Видео 28.04.2021. Интервью с Сергеем Лавровым
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Видео - Интервью с Сергеем Лавровым (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Сергей Лавров рассказал в интервью Дмитрию Киселеву, чем нынешняя обстановка в двусторонних отношениях с США хуже даже времен холодной войны, как Россия будет реагировать, если Америка попытается пересечь красные линии, и высказал мнение о том, почему нельзя "выбирать между телевизором и холодильником".

 

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