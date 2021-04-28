Видео - Интервью с Сергеем Лавровым (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
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Сергей Лавров рассказал в интервью Дмитрию Киселеву, чем нынешняя обстановка в двусторонних отношениях с США хуже даже времен холодной войны, как Россия будет реагировать, если Америка попытается пересечь красные линии, и высказал мнение о том, почему нельзя "выбирать между телевизором и холодильником".
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