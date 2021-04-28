В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

— пандемия коронавируса и катастрофическое количество зараженных в Индии. Ждет ли Россию третья волна коронавируса?

— политика президента Украины и предложение провести встречу с российским лидером в Ватикане.

Индийская катастрофа, для лечения больных коронавирусом в страну поездами завозят кислород, угрожает ли миру выявленный в Индии штамм? Красная черта Зеленского, будет ли Украина соблюдать подписанные ею же договоренности? Инцидент в Персидском заливе, опасное сближение и предупредительные выстрелы американских и иранских кораблей. Разрушение Белого дома или вмешательство потусторонних сил, пресс-конференцию Джен Псаки остановил странный звук сверху.

Смотрите онлайн Время покажет (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.