Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

Время покажет 28.04.2021

  1. Главная
  2. Первый
  3. Время покажет
  4. 1
Время покажет 28.04.2021
28.04.2021 27.04.2021 26.04.2021 23.04.2021 22.04.2021 21.04.2021 20.04.2021 19.04.2021 14.04.2021 13.04.2021
Еще

Время покажет (28 Апреля 2021)

127 просмотров
4
0
Поделиться
1
Время покажет
Время покажет
Подписаться

Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Екатерина Стриженова, Артём Шейнин, Анатолий Кузичев

В студии программы «Время покажет» эксперты, политики и политологи обсуждают самые актуальные темы общественной и политической жизни в стране и в мире.

В выпуске:

 

— пандемия коронавируса и катастрофическое количество зараженных в Индии. Ждет ли Россию третья волна коронавируса?

—  политика президента Украины и предложение провести встречу с российским лидером в Ватикане.

 

Индийская катастрофа, для лечения больных коронавирусом в страну поездами завозят кислород, угрожает ли миру выявленный в Индии штамм? Красная черта Зеленского, будет ли Украина соблюдать подписанные ею же договоренности? Инцидент в Персидском заливе, опасное сближение и предупредительные выстрелы американских и иранских кораблей. Разрушение Белого дома или вмешательство потусторонних сил, пресс-конференцию Джен Псаки остановил странный звук сверху.

 

Смотрите онлайн Время покажет (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Алексей
28 Апреля 2021, 20:37
Молодцы!
Ответить
Голосуйте:
-
0
Новый ФОРУМ

Все ток-шоу