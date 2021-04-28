Видео - Время покажет. Ватикан Зеленского (28 Апреля 2021)
Опубликовано: 28 Апреля 2021
Вечер с Соловьевым. Мирошник: РФ должна применить свои рычаги воздействия на ситуацию в Донбассе
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Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле еще раз напомнили, что “говорить о делах Донбасса” нужно с представителями ДНР и ЛНР, а обсудить проблемы двусторонних отношений можно в Москве.
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