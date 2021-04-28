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Время покажет. Ватикан Зеленского 28.04.2021

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Видео 28.04.2021. Время покажет. Ватикан Зеленского
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Видео - Время покажет. Ватикан Зеленского (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Ватикан «идеальном местом для диалога о мире» с российским лидером Владимиром Путиным. В Кремле еще раз напомнили, что “говорить о делах Донбасса” нужно с представителями ДНР и ЛНР, а обсудить проблемы двусторонних отношений можно в Москве.

 

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