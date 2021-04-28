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Время покажет. Коронавирус: третья волна 28.04.2021

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Видео 28.04.2021. Время покажет. Коронавирус: третья волна
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Видео - Время покажет. Коронавирус: третья волна (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Эксперты бьют тревогу. Пандемия коронавируса продолжается. Большое количество бессимптомных больных и различные мутации провоцируют новые волны заболеваемости. В Индии зафиксирован максимальный прирост числа зараженных за сутки — более 360 тысяч случаев. В стране катастрофически не хватает медицинского кислорода и препаратов для борьбы с инфекцией. Ждет ли Россию третья волна коронавируса?

 

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