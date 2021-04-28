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Дождь. «Рано или поздно котел рванет». Дмитрий Гудков о визите силовиков и последствиях политики устрашения 28.04.2021

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Телеканал Дождь 28.04.2021. «Рано или поздно котел рванет». Дмитрий Гудков о визите силовиков и последствиях политики устрашения
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Телеканал Дождь - «Рано или поздно котел рванет». Дмитрий Гудков о визите силовиков и последствиях политики устрашения (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Полицейские пришли в квартиру оппозиционера Дмитрия Гудкова, об этом он рассказал в эфире Дождя. Сам политик находится у своего брата. Несколько полицейских долго стучали в дверь квартиры, где находится жена политика Валерия Гудкова и их семилетний сын. Через некоторое время сотрудники спустились на первый этаж и стали звонить в квартиру по домофону, рассказал Гудков. Его жена не вступала с ними в переговоры, поэтому почему пришли полицейские — неизвестно.

 

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