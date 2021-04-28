Вице-премьер М.Хуснуллин сделал очередное провокационное заявление. Ему, как чиновнику правительства, неинтересно заниматься отдельными регионами России. Свою точку зрения он пояснил «трудозатратами». По словам Хуснуллина, сегодняшнее административное деление России мешает более эффективному принципу, в основе которого лежат агломерации.

После этого, мягко говоря, этого не очень адекватного заявления, представитель вице-премьера сообщил, что вопрос сокращения числа или объединения регионов России в правительстве не обсуждается. По его словам, господин Хуснуллин только обратил внимание на необходимость (цитата) «создать равные возможности для развития населенных пунктов».

Поражает в этой истории цинизм высокопоставленного чиновника. Это где «равные права», если он заявляет, что надо «идти на агломерации»? То есть надо строить «человейники», концентрировать население страны в нескольких точках, а всё остальное - побоку?

Смотрите онлайн Царьград. Главное Провокация Кудрина и Хуснуллина: зачистить Россию в агломерации (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.