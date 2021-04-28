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60 минут. Вечерний выпуск. Лавров призвал снисходительно относится к заявлениям Белого дома 28.04.2021

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60 минут 28.04.2021. Вечерний выпуск. Лавров призвал снисходительно относится к заявлениям Белого дома
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60 минут - Вечерний выпуск. Лавров призвал снисходительно относится к заявлениям Белого дома (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Ольга Скабеева, Евгений Попов

Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал снисходительно относиться к заявлениям администрации президента США Джо Байдена. В качестве примера министр привел высказывание официального представителя Белого дома Джен Псаки, которая заявила накануне, что воспитывать Россию Вашингтон планирует через боль, наказывать – до потери сознания... Тем временем Европарламент, который является проводником интересов США в Европейском союзе, принял очередную антироссийскую резолюцию.

 

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