Изменение минских договоренностей приведет к резне в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Попытки, к сожалению, продолжаются со стороны Запада всячески убедить нас, что надо как-то смягчить минские договоренности, надо как-то поменять их последовательность", – сказал он. По словам Лаврова, если бы это позволили сделать, "там была бы резня по большому счету".

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