Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Лавров о последствиях изменения минских договорённостей 28.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 28.04.2021. 60 минут. Лавров о последствиях изменения минских договорённостей
28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021
Еще

Видео - 60 минут. Лавров о последствиях изменения минских договорённостей (28 Апреля 2021)

12 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 28 Апреля 2021

Изменение минских договоренностей приведет к резне в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Попытки, к сожалению, продолжаются со стороны Запада всячески убедить нас, что надо как-то смягчить минские договоренности, надо как-то поменять их последовательность", – сказал он. По словам Лаврова, если бы это позволили сделать, "там была бы резня по большому счету".

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Лавров о последствиях изменения минских договорённостей (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу