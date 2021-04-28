Президент Украины Владимир Зеленский вновь поднимает моральный дух солдат украинских вооруженных сил. На сей раз на позициях у приграничной с Крымом Чаплинки. Почему-то без каски и бронежилета, в непосредственной близости от "врага". То ли Зеленский ведет себя беспечно, то ли Украина с Россией все-таки не воюют…

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