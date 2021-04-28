Политические ток-шоу ведущих телеканалов России
Дальше

60 минут. Зеленский вновь поднимает моральный дух солдат ВСУ 28.04.2021

  1. Главная
  2. YouTube
  3. Видео
Видео 28.04.2021. 60 минут. Зеленский вновь поднимает моральный дух солдат ВСУ
28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021 28.04.2021
Еще

Видео - 60 минут. Зеленский вновь поднимает моральный дух солдат ВСУ (28 Апреля 2021)

15 просмотров
1
0
Поделиться
Видео
Видео
Подписаться

Опубликовано: 28 Апреля 2021

Президент Украины Владимир Зеленский вновь поднимает моральный дух солдат украинских вооруженных сил. На сей раз на позициях у приграничной с Крымом Чаплинки. Почему-то без каски и бронежилета, в непосредственной близости от "врага". То ли Зеленский ведет себя беспечно, то ли Украина с Россией все-таки не воюют…

 

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Зеленский вновь поднимает моральный дух солдат ВСУ (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Новый ФОРУМ

Все ток-шоу