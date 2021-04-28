Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, готов ли Владимир Путин встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским где-либо еще, помимо Москвы. Зеленский назвал Ватикан оптимальным местом для проведения переговоров по урегулированию в Донбассе. По словам же Пескова, данный вопрос как таковой надлежит решать не на переговорах между Москвой и Киевом, а исключительно в формате "минской четверки".

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