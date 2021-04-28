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60 минут. Лавров назвал условия нормализации отношений с США 28.04.2021

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Видео 28.04.2021. 60 минут. Лавров назвал условия нормализации отношений с США
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Видео - 60 минут. Лавров назвал условия нормализации отношений с США (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Для нормализации отношений с Россией США надлежит прекратить действовать с позиции суверена. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Если США все-таки поймут, что не зря записаны в Уставе ООН такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела и суверенное равенство государств — просто выполнят свои уставные обязательства и будут вести диалог с нами, как и с любой другой страной, взаимоуважительно, на основе баланса интересов, который должен быть найден… Иначе у нас ничего не получится", – сказал министр.

 

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