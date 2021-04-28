В настоящее время идут серьезные переговоры о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, что подтверждается информацией из Киева и Москвы. Как отметил в эфире программы "60 минут" украинский политолог директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, на этом фоне Зеленский продолжает говорить о вопросе Донбасса, в то время как Путин ясно сказал, что Донбасс обсуждать не намерен.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Политолог: успех встречи президентов Путина и Зеленского зависит от повестки (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.