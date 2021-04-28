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60 минут. Белый дом выдвигает условия для проведения саммита Россия-США 28.04.2021

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Видео 28.04.2021. 60 минут. Белый дом выдвигает условия для проведения саммита Россия-США
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Видео - 60 минут. Белый дом выдвигает условия для проведения саммита Россия-США (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Администрация Джо Байдена заявляет о новых санкциях и выдвигает условия, при выполнении которых Россией саммит Путин-Байден может состоятся. Госсекретарь Энтони Блинкен, заявил, что, если Россия продолжит совершать свои безрассудные и агрессивные действия, мы ответим. США предпочли бы более предсказуемые отношения, но здесь все зависит от Владимира Путина. Джо Байден, который сам выступил инициатором саммита, теперь ставит условия: разговор с Владимиром Путиным состоится лишь после того, как Россия перестанет отвечать на американские санкции.

 

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