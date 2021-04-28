В этом выпуске:

- В России началась третья волна коронавируса;

- Лекарства, в том числе от ковида, скоро можно будет купить в Сбере;

- В Индии от ковида уже больше 200 тысяч смертей, погребальные костры горят круглосуточно;

- Из Москвы уезжают сотрудники посольств Литвы, Латвии, Эстонии и Словакии;

- Медведев призвал экономнее тратить деньги на науку;

- В России слишком много регионов, и их стоило бы объединить;

- Москва впервые за 8 лет влезла в долги;

- Конституционный суд разрешил изымать за долги единственное жильё;

- БАМ и Транссиб, возможно, снова будут строить силами заключённых;

- Турецкие банки отказываются финансировать проект Эрдогана по строительству нового канала в обход Босфора;

- Британская почта 20 лет штрафовала и отправляла за решетку сотрудников из-за ошибки в программном обеспечении;

- У побережья Калифорнии на дне океана обнаружили гигантскую свалку контейнеров с ДДТ;

- В Донецкой области одну из шахт перевели в режим простоя;

- В Красноярском крае мемориал безымянному солдату оказался на частной территории, и новый владелец планирует его снести;

- В Польше прямо во время матча за звание чемпионки мира по шашкам организаторы сняли со стола российский флаг.

Смотрите онлайн Константин Сёмин Плавный подъемчик. Шашки наголо. Крановщик-красавчик. Галопом по Европам (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.