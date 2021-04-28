В России началась третья волна коронавируса, о чем свидетельствуют данные неофициальной правительственной статистики. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на два осведомленных источника. По их словам, оптимистичные оценки ситуации со стороны Кремля привели к низкому спросу на вакцину и тому, что россияне больше не боятся вируса.

О том, что власти обеспокоены темпами распространения ковида, может говорить и продление майских праздников, и закрытие авиасообщения с Турцией, и очередная волна проверок на маски и перчатки в общественном транспорте, и бонусная программа для пожилых, введенная в Москве.

Продолжаются задержания после акций в поддержку Алексея Навального 21 апреля. По данным «ОВД-инфо», по всей стране задержано 115 человек, 58 из них — в Москве. Ссылаясь на данные с камер видеонаблюдения, людям вменяют участие в несогласованной акции либо ее организацию путем размещения поста или репоста.

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