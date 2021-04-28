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Дождь. Новая коронавирусная волна в России? Обострение отношений с Болгарией. Задержания участников митинга 28.04.2021

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Телеканал Дождь 28.04.2021. Новая коронавирусная волна в России? Обострение отношений с Болгарией. Задержания участников митинга
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Телеканал Дождь - Новая коронавирусная волна в России? Обострение отношений с Болгарией. Задержания участников митинга (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

В России началась третья волна коронавируса, о чем свидетельствуют данные неофициальной правительственной статистики. Об этом пишет агентство Bloomberg, ссылаясь на два осведомленных источника. По их словам, оптимистичные оценки ситуации со стороны Кремля привели к низкому спросу на вакцину и тому, что россияне больше не боятся вируса.

 

О том, что власти обеспокоены темпами распространения ковида, может говорить и продление майских праздников, и закрытие авиасообщения с Турцией, и очередная волна проверок на маски и перчатки в общественном транспорте, и бонусная программа для пожилых, введенная в Москве. 

 

Продолжаются задержания после акций в поддержку Алексея Навального 21 апреля. По данным «ОВД-инфо», по всей стране задержано 115 человек, 58 из них — в Москве. Ссылаясь на данные с камер видеонаблюдения, людям вменяют участие в несогласованной акции либо ее организацию путем размещения поста или репоста.

 

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