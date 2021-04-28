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Политическая Россия. Французские генералы восстали против Макрона: Эмманюэль готовься к расовой войне 28.04.2021

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Политическая Россия 28.04.2021. Французские генералы восстали против Макрона: Эмманюэль готовься к расовой войне
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Политическая Россия - Французские генералы восстали против Макрона: Эмманюэль готовься к расовой войне (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Издание Valeurs actuelles опубликовало открытое письмо отставных французских генералов и офицеров к президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором они предупредили об опасности расовой войны и госпереворота.

 

В этом письме свыше сотни французских отставных генералов и офицеров указывают на угрозу гражданской войны, которая исходит от религиозных фанатиков и исламистов, порядки которых противоречат французской конституции.

 

"Насилие растет с каждым днем. Кто бы десять лет назад предсказал, что профессор когда-нибудь будет обезглавлен при выходе из своего колледжа?", - задаются вопросом авторы письма.

Они также предупреждают о возможном государственном перевороте в случае, если Макрон продолжит бездействовать.

 

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