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Издание Valeurs actuelles опубликовало открытое письмо отставных французских генералов и офицеров к президенту страны Эммануэлю Макрону, в котором они предупредили об опасности расовой войны и госпереворота.

В этом письме свыше сотни французских отставных генералов и офицеров указывают на угрозу гражданской войны, которая исходит от религиозных фанатиков и исламистов, порядки которых противоречат французской конституции.

"Насилие растет с каждым днем. Кто бы десять лет назад предсказал, что профессор когда-нибудь будет обезглавлен при выходе из своего колледжа?", - задаются вопросом авторы письма.

Они также предупреждают о возможном государственном перевороте в случае, если Макрон продолжит бездействовать.

Смотрите онлайн Политическая Россия Французские генералы восстали против Макрона: Эмманюэль готовься к расовой войне (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.