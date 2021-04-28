Еврей из Украины приглашает православного президента РФ встретиться у католиков, новая хотелка Зеленского облетела все первые полосы. В Москву в нынешнем своем статусе он лететь, видимо, опасается, хотя в 2014-м, когда уже начинал полыхать Донбасс, браво выходил в эфир канала Коломойского прямо с Красной площади. Теперь в Киеве обозначили новую точку встречи Ватикан, и, быть может, в Кремле и согласятся на встречу там, только список тем и вопросов остается ровно таким же.

Смотрите онлайн Вечер с Владимиром Соловьевым (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.