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Вечер с Владимиром Соловьевым 28.04.2021

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Вечер с Владимиром Соловьевым 28.04.2021
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Вечер с Владимиром Соловьевым (28 Апреля 2021)

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Вечер с Владимиром Соловьевым
Вечер с Владимиром Соловьевым
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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

Еврей из Украины приглашает православного президента РФ встретиться у католиков, новая хотелка Зеленского облетела все первые полосы. В Москву в нынешнем своем статусе он лететь, видимо, опасается, хотя в 2014-м, когда уже начинал полыхать Донбасс, браво выходил в эфир канала Коломойского прямо с Красной площади. Теперь в Киеве обозначили новую точку встречи Ватикан, и, быть может, в Кремле и согласятся на встречу там, только список тем и вопросов остается ровно таким же.

 

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Комментариев: 5
Виктор
28 Апреля 2021, 21:08
А почему у Соловьёва вид на место жительства и имущество в Италии? Он же могучий русский патриот и противник Запада?
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Илья
Виктор
28 Апреля 2021 в 22:49
А тебе какое дело, витька, завидуешь? Завидуй!!!!!
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ВЛАД
28 Апреля 2021, 21:17

Вас русских еврей-миллионер-итальянец патриотизму учит, так уж у вас заведено.

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Научим
ВЛАД
28 Апреля 2021 в 22:48
Нас, русских, учить не надо патриотизму, а тебя, недоумок, научим
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Уродам
28 Апреля 2021, 22:20
Ой, опять понабежали влад и Виктор, спать не могут, других мыслей в головке не находят, уроды
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