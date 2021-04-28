Комментариев: 1

Гость

Все, кому не лень, ставят нам ультиматумы. Почему мы не можем: или прекращаете войну и выполняете минские соглашения, или мы признаем республики и забираем их? Боимся чего-то или сами не хотим? Похоже на последнее. Тогда красивый лозунг "своих не бросаем" становится просто трепом.