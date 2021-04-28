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Соловьёв LIVE. Газовые войны. Желание Зеленского о встрече с Путиным. Марш в честь дивизии СС. Бывшие 28.04.2021

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Соловьёв LIVE 28.04.2021. Газовые войны. Желание Зеленского о встрече с Путиным. Марш в честь дивизии СС. Бывшие
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Соловьёв LIVE - Газовые войны. Желание Зеленского о встрече с Путиным. Марш в честь дивизии СС. Бывшие (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Владимир Соловьёв

В эфире — «Бывшие» с Арменом Гаспаряном и Алексеем Мартыновым! Говорим сегодня об Украине:

Обсудим это и не только с нашими экспертами.

 

Смотрите онлайн Соловьёв LIVE Газовые войны. Желание Зеленского о встрече с Путиным. Марш в честь дивизии СС. Бывшие (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.

Комментариев: 1
Гость
28 Апреля 2021, 22:00
Все, кому не лень, ставят нам ультиматумы. Почему мы не можем: или прекращаете войну и выполняете минские соглашения, или мы признаем республики и забираем их? Боимся чего-то или сами не хотим? Похоже на последнее. Тогда красивый лозунг "своих не бросаем" становится просто трепом.
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