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Николай Стариков. Путин и Зеленский. Одесса и Ватикан 28.04.2021

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Николай Стариков 28.04.2021. Путин и Зеленский. Одесса и Ватикан
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Николай Стариков - Путин и Зеленский. Одесса и Ватикан (28 Апреля 2021)

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Николай Стариков
Николай Стариков
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Опубликовано: 28 Апреля 2021

Ведущие: Николай Стариков

- Каковы шансы, что встреча двух президентов все-таки состоится?
- Годовщина трагических событий в Одессе: как Россия поступила бы сегодня?
- Почему Юго-Восток Украины не повторил судьбу Донбасса? 
- Марш радикалов в день трагедии 2 мая: о возможных провокациях;
- О грядущем марше вышиванок в честь дивизии СС.

 

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