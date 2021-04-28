В Болгарии заподозрили шестерых россиян в причастности к взрывам на складах с оружием. Оружие принадлежало болгарскому бизнесмену Емельяну Гебреву — оно также хранилось на складах в чешской Врбетице. Там взрывы прогремели в 2014-м, и официальная Прага обвинила в организации Москву. Прокуратура Болгарии сообщает о четырех взрывах, первый из которых произошел 12 ноября 2011 года, второй и третий — в марте и апреле 2015 года.

Последний инцидент произошел в 2020 году, когда в результате пожара был уничтожен склад детонаторов, принадлежащий государственному производителю оружия Arsenal. Журналист Христо Грозев со ссылкой на представителя прокуратуры Болгарии сообщил в твиттере, что целью взрывов было оружие, предназначенное для поставок в Грузию и Украину.

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