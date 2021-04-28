Смотрите в этом выпуске: президент поздравил с профессиональным праздником сотрудников скорой помощи; уже в ближайшие часы Индия получит всю самую необходимую высокотехнологичную аппаратуру, которая остро востребована в стране; за сутки в России поставлено менее восьми тысяч диагнозов COVID; МИД РФ объявил об ответных мерах в отношении стран, которые на прошлой неделе объявили о высылке наших дипломатов; глава правительства провел консультации с депутатами фракций Госдумы; на российско-украинской границе прошла траурная церемония; в Москве начала работу XII международная фотобиеннале.

Смотрите онлайн Время в 21:00 (28 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.