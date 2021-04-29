Полный контакт. Провал акций ФБК по стране. 15 000 вместо полумиллиона. Боты не ходят на улицу 22.04.2021

Доброе утро!

Четверг, 7 утра, «Полный контакт»! Владимир Соловьёв рад приветствовать вас у радиоприёмников и в эфире Соловьёв LIVE! Начинайте утро вместе с нами!

Смотрите онлайн Полный контакт с Владимиром Соловьевым (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.