Утренний разворот - Маша Майерс и Алексей Нарышкин. Живой гвоздь – Дмитрий Гудков (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
Ведущие: Татьяна Фельгенгауэр, Маша Майерс, Максим Курников, Майкл Наки, Ирина Баблоян, Елена Ляховская, Александр Плющев
Утренний разворот. Саша и Таня. Прянишников. Хачуян. Карбалевич. Преображенский. Шурхай 23.04.2021
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- Карина Орлова, журналист «Эха Москвы» в Вашингтоне
- Ася Рак, экономический обозреватель
- Живой гвоздь – Дмитрий Гудков, политик.
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