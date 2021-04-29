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60 минут. Александр Рар: антироссийские резолюции Европарламента не стоят внимания 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. 60 минут. Александр Рар: антироссийские резолюции Европарламента не стоят внимания
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Видео - 60 минут. Александр Рар: антироссийские резолюции Европарламента не стоят внимания (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Антироссийские резолюции Европарламента носят декларативный характер и не являются юридически обязательными для исполнения, поэтому их не стоит драматизировать. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

 

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