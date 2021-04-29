Сергей Михеев. Это глубоко продуманный заговор. Кто всем будет управлять

Антироссийские резолюции Европарламента носят декларативный характер и не являются юридически обязательными для исполнения, поэтому их не стоит драматизировать. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" заявил известный немецкий политолог Александр Рар.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. Александр Рар: антироссийские резолюции Европарламента не стоят внимания (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.