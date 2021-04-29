Люди имеют право на выражение своей точки зрения, которая заключается в том, что, если бы Россия не спорила с Западом, в стране был бы пармезан и много другое, чего нам не хватает. Такое мнение глава российского МИДа Сергей Лавров высказал по поводу возмущения некоторой части россиян по поводу продуктовых санкций. Сергей Лавров пояснил, что существует недовольство, что из-за контрсанкций и политики импортозамещения отдельные продукты подорожали.

"Это настолько узкий и однобокий взгляд, исключительно с позиций благополучия: выбирать между телевизором и холодильником". Министр напомнил поклонникам ценностей Соединенных Штатов высказывание президента Кеннеди: не думай о том, что твоя страна может сделать для тебя, думай о том, что ты можешь сделать для своей страны.

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