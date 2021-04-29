В Европарламенте, который является высшим органом представительной власти Европейского союза, подготовлен проект резолюции, авторы которого предлагают отключить Россию от международной системы платежей SWIFT и призывают отказаться от импорта российской нефти и газа в случае продолжения так называемой российской агрессии в отношении Украины. Резолюции Европарламента, однако, носят декларативный характер и не являются юридически обязательными для исполнения странами Евросоюза.

Смотрите онлайн Видео 60 минут. В Европарламенте подготовлен проект антироссийской резолюции (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.