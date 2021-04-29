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60 минут. В Европарламенте подготовлен проект антироссийской резолюции 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. 60 минут. В Европарламенте подготовлен проект антироссийской резолюции
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Видео - 60 минут. В Европарламенте подготовлен проект антироссийской резолюции (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

В Европарламенте, который является высшим органом представительной власти Европейского союза, подготовлен проект резолюции, авторы которого предлагают отключить Россию от международной системы платежей SWIFT и призывают отказаться от импорта российской нефти и газа в случае продолжения так называемой российской агрессии в отношении Украины. Резолюции Европарламента, однако, носят декларативный характер и не являются юридически обязательными для исполнения странами Евросоюза.

 

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