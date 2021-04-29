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60 минут. Тамара Тансыккужина: снятие флага России со стола выбило меня из колеи 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. 60 минут. Тамара Тансыккужина: снятие флага России со стола выбило меня из колеи
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Видео - 60 минут. Тамара Тансыккужина: снятие флага России со стола выбило меня из колеи (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Прямо во время матча финала чемпионата мира по шашкам, проходящего в Польше, со стола, за которым играли россиянка Тамара Тансыккужина и польская спортсменка Наталья Садовская, убрали российский флаг. Организаторы объяснили, что пойти на этот шаг их вынудили из-за угрозы санкций со стороны WADA. Антидопинговое агентство пообещало в случае неповиновения лишить Международную федерации шашек своей аккредитации.

 

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