Сергей Михеев. Это глубоко продуманный заговор. Кто всем будет управлять

Прямо во время матча финала чемпионата мира по шашкам, проходящего в Польше, со стола, за которым играли россиянка Тамара Тансыккужина и польская спортсменка Наталья Садовская, убрали российский флаг. Организаторы объяснили, что пойти на этот шаг их вынудили из-за угрозы санкций со стороны WADA. Антидопинговое агентство пообещало в случае неповиновения лишить Международную федерации шашек своей аккредитации.

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