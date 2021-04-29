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60 минут. Bellingcat не исключает версию о "российском следе" в Чехии 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. 60 минут. Bellingcat не исключает версию о "российском следе" в Чехии
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Видео - 60 минут. Bellingcat не исключает версию о "российском следе" в Чехии (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Специализирующееся на расследованиях издание Bellingcat не исключает гипотезу, что взрывы в 2014 году в Чехии могли быть частью более крупной операции ГРУ по подрыву возможностей Украины закупать оружие и боеприпасы.

 

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