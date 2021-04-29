60 минут. Тамара Тансыккужина: снятие флага России со стола выбило меня из колеи

Специализирующееся на расследованиях издание Bellingcat не исключает гипотезу, что взрывы в 2014 году в Чехии могли быть частью более крупной операции ГРУ по подрыву возможностей Украины закупать оружие и боеприпасы.

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