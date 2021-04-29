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В эфире собственного политического ток-шоу Владимир Соловьев обвинил президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в прямом нарушении решений Нюрнбергского трибунала.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. Соловьев обвинил Зеленского и Кулебу в пособничестве нацистам (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.