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Вечер с Соловьевым. Соловьев обвинил Зеленского и Кулебу в пособничестве нацистам 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. Вечер с Соловьевым. Соловьев обвинил Зеленского и Кулебу в пособничестве нацистам
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Видео - Вечер с Соловьевым. Соловьев обвинил Зеленского и Кулебу в пособничестве нацистам (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

В эфире собственного политического ток-шоу Владимир Соловьев обвинил президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в прямом нарушении решений Нюрнбергского трибунала.

 

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