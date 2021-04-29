Видео - Вечер с Соловьевым. Соловьев обвинил Зеленского и Кулебу в пособничестве нацистам (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
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В эфире собственного политического ток-шоу Владимир Соловьев обвинил президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел страны Дмитрия Кулебу в прямом нарушении решений Нюрнбергского трибунала.
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