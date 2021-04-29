Президент Украины Владимир Зеленский считает, что встречу с его российским коллегой Владимиром Путиным можно было бы провести в Ватикане. Ватикан — «идеальное место для диалога о мире», об этом заявил украинский лидер. Ранее 20 апреля Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке Донбасса.

Путин в ответ отправил коллегу общаться с представителями ДНР и ЛНР, отметив, что это украинский внутренний конфликт. Также президент России сказал, что если Зеленский хочет обсудить отношения с Россией, то он может приехать в Москву. Кремль официального предложения провести встречу с Путиным в Ватикане пока не получал, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Возможна ли встреча Путина и Зеленского в Ватикане?

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