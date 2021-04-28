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Открытый эфир 28.04.2021

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Открытый эфир 28.04.2021
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Открытый эфир (28 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Ведущие: Надана Фридрихсон, Алексей Гудошников

- Сенсационное интервью главы британской разведки: о чем рассказал журналистам Ричард Мур?

 

- Оружейный барон под прикрытием: кем на самом деле является поставщик запрещенных боеприпасов для террористов в Сирии, Ираке и нацбатальонов на Украине, тот самый владелец взорванных складов, болгарин Эмилиан Гебрев?

 

- Канадские офицеры на сборах генералов ВСУ: кто и как контролирует украинский генштаб, и сколько военных советников НАТО сейчас откомандированы в Киев?

 

- Ориентация - Север: не успели в Вашингтоне заявить, что Арктика станет новым театром военных действий, как США решили провести масштабные учения в северных широтах.

 

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