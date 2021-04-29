Евросоюз в том виде, в каком он есть, никогда не будет для России конструктивным партнером. Это нам нужно понять. Такое мнение в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" высказал политолог Сергей Михеев. Поэтому, полагает эксперт, для РФ стратегической целью должен стать вывод всех отношений со странами ЕС на двусторонний уровень. В настоящее же время Россия поддерживает Евросоюз своим участием во всех европейских структурах и легитимирует его, позволяя "карликовым" государствам совершать по отношению к себе неподобающие действия, считает г-н Михеев.

Смотрите онлайн Видео Вечер с Соловьевым. России стоит вывести отношения со странами ЕС на двусторонний уровень (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.