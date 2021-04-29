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Вечер с Соловьевым. Позиция Европы по конфликту в Донбассе самая возмутительная 29.04.2021

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Видео 29.04.2021. Вечер с Соловьевым. Позиция Европы по конфликту в Донбассе самая возмутительная
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Видео - Вечер с Соловьевым. Позиция Европы по конфликту в Донбассе самая возмутительная (29 Апреля 2021)

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Опубликовано: 29 Апреля 2021

Спиридон Килинкаров поднял вопрос сущности "минского тупика". Все упирается в проблему признания статуса конфликта между Украиной и Донбассом, считает эксперт. "И здесь меня больше всего бесит позиция европейцев. Если бы они приняли решение и четко определили статус этого конфликта, сразу бы все поменялось", – уверен он. Однако Европа предпочитает "сохранить политическое лицо" в угоду своим интересам, чем очень умело пользуются американцы, подчеркнул г-н Килинкаров.

 

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