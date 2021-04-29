Спиридон Килинкаров поднял вопрос сущности "минского тупика". Все упирается в проблему признания статуса конфликта между Украиной и Донбассом, считает эксперт. "И здесь меня больше всего бесит позиция европейцев. Если бы они приняли решение и четко определили статус этого конфликта, сразу бы все поменялось", – уверен он. Однако Европа предпочитает "сохранить политическое лицо" в угоду своим интересам, чем очень умело пользуются американцы, подчеркнул г-н Килинкаров.

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