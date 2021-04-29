Свои 100 дней на посту президента Соединенных Штатов Джо Байден отметил обращением к обеим палатам Конгресса США. Значительная часть его речи была посвящена отношения с Россией. Джо Байден сказал, что США не стремятся к эскалации отношений и предложил Владимиру Путину сотрудничество. Правда, это предложение он замешал с угрозами: Россия должна прекратить сопротивление, покориться санкциям. Только в этом случае возможно сотрудничество, и только в тех сферах, которые выгодны США. В противном случае наступят новые санкции.

Смотрите онлайн 60 минут По горячим следам. Празднование 100 дней президентства Байден начал с угроз в адрес России (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.