Политическая Россия - Как США пытаются ослепить Россию и Европу (29 Апреля 2021)
Опубликовано: 29 Апреля 2021
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На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.
- До каких пор будет продолжаться взаимная высылка дипломатов?
- О списке недружественных стран
- Насколько «зелёная» экономика призвана спасать?
- О Байдене и борьбе элит
- Об ЛГБТ и традиционном обществе
- О российском гражданском обществе
- Блиц-ответы по Польше и шашкам, стодневке Навального и кризису Зеленского.
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