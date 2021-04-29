На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

- До каких пор будет продолжаться взаимная высылка дипломатов?

- О списке недружественных стран

- Насколько «зелёная» экономика призвана спасать?

- О Байдене и борьбе элит

- Об ЛГБТ и традиционном обществе

- О российском гражданском обществе

- Блиц-ответы по Польше и шашкам, стодневке Навального и кризису Зеленского.

Смотрите онлайн Политическая Россия Как США пытаются ослепить Россию и Европу (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.