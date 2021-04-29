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Политическая Россия. Как США пытаются ослепить Россию и Европу 29.04.2021

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Политическая Россия 29.04.2021. Как США пытаются ослепить Россию и Европу
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Политическая Россия - Как США пытаются ослепить Россию и Европу (29 Апреля 2021)

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Политическая Россия
Политическая Россия
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Опубликовано: 29 Апреля 2021

На связи с PolitRussia Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации.

 

- До каких пор будет продолжаться взаимная высылка дипломатов?
- О списке недружественных стран
- Насколько «зелёная» экономика призвана спасать?
- О Байдене и борьбе элит 
- Об ЛГБТ и традиционном обществе
- О российском гражданском обществе
- Блиц-ответы по Польше и шашкам, стодневке Навального и кризису Зеленского.

 

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