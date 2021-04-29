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29 апреля Бабушкинский районный суд Москвы рассматривает апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. В феврале суд назначил Навальному штраф в размере 850 тысяч рублей. Дождь публикует последнее слово оппозиционера на заседании по апелляции.



Бабушкинский суд Москвы отклонил апелляцию на приговор Алексею Навальному по делу о клевете на ветерана Игната Артеменко. Об этом сообщает корреспондент Дождя. В феврале Навальному назначили 850 тысяч рублей штрафа по этому делу.



Дело о клевете на ветерана (часть 2 статьи 128.1 УК РФ) было заведено против Навального летом 2020 года. Поводом стал твит оппозиционера о ролике в поддержку поправок к Конституции, в котором, в частности, принял участие Артеменко. Навальный назвал участников ролика холуями и предателями.

Смотрите онлайн Телеканал Дождь «Ваш король - голый». Последнее слово Навального и речь прокурора в суде по делу о «клевете» (29 Апреля 2021). Политическая передача бесплатно в хорошем качестве.